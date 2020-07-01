Авто

ТАССТАССНовые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля. Под запрет на ввоз попал праворульных транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России вступили в силу новые правила для водителей

РИА Новости02:29

В России ужесточатся требования на ввоз праворульных машин

ИА Красная Весна28 июня в 02:27

В России вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных машин

Автоновости дня01:46

С 1 июля изменится порядок медосвидетельствования для получения прав

Ридус29 июня в 10:55

В России вводятся новые ограничения на ввоз праворульных машин

ВЕСТИ: Приморье28 июня в 02:30

В России вступили в силу ограничения на ввоз праворульных машин

Тарантас Ньюс02:15

В России вводятся новые ограничения на ввоз праворульных машин

ТК Звезда28 июня в 01:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК вчера в 15:28
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
135
Культура

Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
325
Здоровье

В США спрогнозировали 100 тысяч заражений коронавирусом в день

Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки.
Lenta.ru 01:37
4
Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
1
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом

Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
9
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
511
Кино

Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»

Городовой 29 июня в 12:35
86
Здоровье

Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов

Московская область собирается с 1 августа провести эксперимент по обращению с медицинскими и биологическими отходами — от сбора и вывоза до обезвреживания.
РБК 02:03
Общество

В Москве еще 3 тыс. коек выведут из работы с пациентами с COVID-19

Еще 3 тыс. инфекционных коек в стационарах в Москве выведут из работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.
Известия 00:37
Происшествия

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Гусь-Хрустальном

Короткое замыкание, вызванное нарушением правил производства электротехнических работ, могло стать причиной пожара в здании дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области.
Известия 01:40
19
Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

РИА Новости вчера в 06:58
10K
Политика

На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам

На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.
RT на русском 01:49
Гаджеты

Xiaomi представила крошечную колонку за 7 долларов

Компания Xiaomi представила новую умную колонку Xiaomi XiaoAI Portable Speaker, которая поддерживает голосовое управления другими устройствами умного дома, а также позволяет находить информацию в Сети, прогноз погоды, запускать музыку и выполнять все остальные функции, свойственные умным динамикам.
iXBT.com 01:38
Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
528
Общество

Бездомные начали захватывать пустующие дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга – самовольного захвата пустующих домов.
Москва 24 вчера в 20:09
228
Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

REGNUM вчера в 21:10
18
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,6K
Политика

К Германии перешло председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
1
Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

Некоторые модели и вовсе упали в цене в два раза.
Tvoe-avto.com вчера в 13:12
24
Общество

С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк вчера в 06:02
9
Кино

Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»

Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31
3
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП

REGNUM вчера в 23:40
557
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
5,3K
Общество

На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM вчера в 22:21
2
Футбол

«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ru вчера в 15:06
8
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости вчера в 13:58
128
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
300
Общество

37,06% жителей Алтайского края приняли участие в досрочном голосовании

С 25 по 30 июня проходило досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
Алтайская правда вчера в 23:54
2
Здоровье

С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»

С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное