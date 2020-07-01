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ТАССНовые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля. Под запрет на ввоз попал праворульных транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей.
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Общество
В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405.
ТАСС 03:31
Футбол
Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Жорин резко ответил на слова Костенко о клевете про алименты Тарасова
Политическая Экспертиза 28 июня в 05:53
Общество
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи, передает CNN.
РБК 00:12
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:56
Общество
За сутки в Калининграде подтвердили 10 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Калининградской области подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом.
Каскад вчера в 03:39
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона
Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона.
Вести.Ru 02:38
Космос
Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
Вечерняя Москва 28 июня в 04:33
Шоу-бизнес
Наргиз показала, как она бы выглядела с длинными волосами
В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков, принадлежащие перу Роналда Макдонки – иностранный художник известен своими фантазиями на тему причесок звезд.
Newia.ru вчера в 15:33
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
Live24 вчера в 14:35
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
Культура
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
В понедельник, 29 июня, стало известно, что в сети появился новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar .
Piter.tv 29 июня в 00:13
Шоу-бизнес
Погибший в Москве актер Максим Парфенов имел проблемы с алкоголем
Мать актера считает, что причиной его смерти стала вредная привычка.
Pravda.Ru 03:01
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Политика
На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Все участки для голосования по поправкам к конституции РФ вовремя открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Киеве.
РИА Новости 01:57
Общество
Еще 4 пациента тульских больниц скончались от коронавируса
За последние сутки в Тульской области еще 4 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Причиной смерти стала пневмония.
Тульская пресса вчера в 03:44