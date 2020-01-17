Общество
Piter.tvНовые правила медосмотра для водителей примут в феврале
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздарав РФ Евгения Брюна. Я думаю, что все равно он [приказ] пройдет в той или иной части.
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Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.РИА Новости01:42
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