Общество

Piter.tvPiter.tvНовые правила медосмотра для водителей примут в феврале

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздарав РФ Евгения Брюна. Я думаю, что все равно он [приказ] пройдет в той или иной части.
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с чего всё началось

Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости01:42

Подробнее о событии

Решение о порядке получения медсправок для водителей могут огласить в феврале

ТАСС04:01

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Lenta.ru02:33

Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

РИА Новости01:42

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Вести.Ru02:28

Решение по новому медосмотру водителей примут в феврале

Телеканал 360°02:28

Главный нарколог Минздрава прокомментировал сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

ТК Звезда02:18

В Минздраве пообещали ввести новую систему медосмотра водителей, которая вызвала скандал

URA.Ru02:29
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Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
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Общество

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Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
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В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
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Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
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В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
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