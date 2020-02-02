Общество

Газета.RuГазета.RuНовые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии. Теперь заявление на визу можно будет подать за полгода до запланированной поездки, при этом сделать это можно будет в электронном виде.
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ЕС объявил о новых правилах получения шенгенских виз

RT на русском03:25

В Евросоюзе изменились правила получения виз

Российская газета01:34

Новые визовые правила ЕС вступили сегодня в силу

Эхо Москвывчера в 20:07

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

РИА Новости00:59

Новые визовые правила ЕС вступили в силу

ТАССвчера в 16:01

Новые визовые правила Евросоюза вступили в силу

Известиявчера в 16:50

Шенген по новым правилам: как получить визу в 2020 году

Город под солнцем31 января в 01:21
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Политика

Путин внёс в Госдуму поправки о горячем питании для школьников

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 1 февраля.
REGNUM вчера в 11:17
Политика

В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:10
Происшествия

В Петербурге горит здание «Лениздата»

Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:04
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященном телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
Политика

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
РИА Новости вчера в 09:32
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Общество

Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вдохновлен увиденным в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии и на примере парка становится понятно, "насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".
РИА Новости 03:57
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Вести.Ru 03:40
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Политика

Тимошенко «выставила на продажу» партию Зеленского

РИА Новости вчера в 18:51
Футбол

Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук в Instagram опубликовал пост с фотографией травмированной ноги, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:17
Шоу-бизнес

Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Слово и Дело вчера в 07:55
Здоровье

В Забайкалье врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек

Врачи Забайкальского края повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек, контактировавших с зараженным гражданином Китая.
Известия 03:27
Общество

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Общество

В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 03:46
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК 31 января в 19:28
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

Момент взрыва машины на заправке в Башкирии попал на видео

Момент взрыва машины на заправке в Мелеузе попал на видео. Его опубликовали в сообществе «bash_dtp_official».
ГТРК Башкортостан вчера в 11:45
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 31 января в 20:16
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

РИА Новости 03:39
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток 31 января в 07:01
Общество

«Масло с ветчины»: шеф-повар Кремля не сразу поладил с командой

Был повар Иван, он только пришел. И Жером стоит и говорит: „Иван, принеси мне масло с ветчины“.
НТВ 04:00
Общество

Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
RT на русском 04:06
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета вчера в 17:05
Армия и оружие

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Вести.Ru вчера в 09:39
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:16
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты

Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Актуальные Новости вчера в 05:19
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
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