Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии. Теперь заявление на визу можно будет подать за полгода до запланированной поездки, при этом сделать это можно будет в электронном виде.

Политика В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.

Политика Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом «Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященном телефонному разговору Лаврова с Ван И.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Общество Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вдохновлен увиденным в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии и на примере парка становится понятно, "насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".

Общество Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.

Футбол Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук в Instagram опубликовал пост с фотографией травмированной ноги, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Собчак заинтриговала новым образом в Instagram Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.

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Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Общество Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.

Армия и оружие Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.