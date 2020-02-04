Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Российская газетавчера в 22:16

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°04 февраля в 09:45

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС04 февраля в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК04 февраля в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Российская газета 04 февраля в 02:52
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Роскосмос опубликовал фотографии Байкала с метеорологических спутников

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Сельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья.
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Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости вчера в 01:02
Общество

Самолет с эвакуированными из Уханя россиянами приземлился в Тюмени

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Армия и оружие

На «Уралвагонзаводе» рассказали о ходе испытаний «Арматы»

Новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" выходит на завершающий этап испытаний, принципиальных изменений в его конструкцию вносить уже не будут, сообщил РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники — концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду до 1 июля

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» с полностью российской энергетической установкой будет спущен на воду до начала июля.
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Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Общество

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На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
РБК вчера в 21:00
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Актуальные Новости 00:58
Экономика

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РИА Новости 01:47
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

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На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
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Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

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На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

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Ведомости вчера в 17:12
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
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Электрокар BMW iX3 будет оснащен особыми аэродинамическими колесами и новой трансмиссией еDrive пятого поколения.
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Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
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