Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Происшествия
Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео
Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
Армия и оружие
Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску
Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Происшествия
В Иерусалиме пострадали 14 человек при наезде автомобиля
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Хоккей
Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр
6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Политика
Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте
Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма.
Авто
УАЗ выпустил оранжевую «Буханку» за 1 млн рублей
Для сравнения: стартовая цена модели УАЗ "Буханка" фургон начинается от 654 210 рублей.
Космос
Роскосмос опубликовал фотографии Байкала с метеорологических спутников
Недвижимость
Сельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья
В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Общество
Самолет с эвакуированными из Уханя россиянами приземлился в Тюмени
Армия и оружие
На «Уралвагонзаводе» рассказали о ходе испытаний «Арматы»
Новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" выходит на завершающий этап испытаний, принципиальных изменений в его конструкцию вносить уже не будут, сообщил РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники — концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду до 1 июля
Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» с полностью российской энергетической установкой будет спущен на воду до начала июля.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за личного помощника
Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за личного помощника по имени Роман. Пара появилась вместе на премьере картины «Джентльмены».
Экономика
OMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Авто
Электрический BMW iX3 получит особые аэродинамические колеса
Электрокар BMW iX3 будет оснащен особыми аэродинамическими колесами и новой трансмиссией еDrive пятого поколения.
Происшествия
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.