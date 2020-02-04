Экономика
Life.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС
В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Транспорт
Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину
Армия и оружие
Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе
Спорт
Солдатова опровергла попытку суицида
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Политика
Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки
Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
Общество
Ургант объявил выговор автору шутки про Роскосмос
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Политика
Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.
Технологии
Уязвимость в WhatsApp позволяла хакерам красть пользовательские данные
Как объяснил "Газете.Ru" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов, обнаруженная уязвимость позволяла удаленно получить доступ к локальным файлам компьютера.
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Кино
По мотивам фильма «Текст» снимут сериал
Мини-сериал из пяти эпизодов по мотивам триллера "Текст" Клима Шипенко выйдет на онлайн-платформе Start в 2020 году.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Наука
Морское существо возрастом 200 млн лет обнаружено на Аляске
Ученые из Университета Аляски идентифицировали и описали новый вид морского существа - талаттозавра.
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Наука
Учёные раскрыли новые причины возникновения рака
В среду, 6 февраля, стало известно о том, что учёные раскрыли новые причины возникновения рака. Об этом сообщает издание Science Alert.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Политика
Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Происшествия
Звезду «Великолепного века» приговорили к 16 годам лишения свободы
Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщает издание Cumhuriyet.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.