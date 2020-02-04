Экономика

Life.ruLife.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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РИА Новости04 февраля в 00:48

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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
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Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину

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