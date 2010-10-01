Экономика

Бухгалтерия.руБухгалтерия.руНовые правила расчета авансовых платежей

Порядок оплаты авансовых платежей зависит от способа их расчета, который использует организация. Если компания является плательщиком налога на прибыль, то в соответствии с законодательством она автоматически приравнивается к числу плательщиков авансовых платежей.
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1,5K
Наука

Коронавирус мужчины переносят тяжелее женщин

Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com вчера в 01:17
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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
45
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала, что подарили ее дочери на день рождения

11-летняя малышка получила множество дорогостоящих сюрпризов. На днях старшая дочь Ксении Бородиной отпраздновала 11-летие .
Летидор 07:00
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Москва 24 вчера в 04:14
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Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
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Здоровье

Власти Северодвинска допускают отмену ограничений на въезд и выезд из города по будням после стабилизации ситуации с COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в городе в 2,8 раза превышает уровень в целом по Архангельской области.
Интерфакс - Россия вчера в 09:12
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Политика

Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.
RT на русском 07:41
Политика

Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск

Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск.
РИА Новости 08:48
Общество

В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина

РИА Новости 08:39
Общество

Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal

Kinonews.ru 10 июня в 04:11
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Транспорт

Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня

Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
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Общество

Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует молодежи читать русскую и иностранную классику, а также обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска.
ТАСС 07:55
Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
88
Политика

Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
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Происшествия

Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru 06:09
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

58-летняя Ирина держит на руках девятимесячную Клару, а двухлетняя Этель играет рядом с мамой и сестрой.
Uznayvse.ru 03:43
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
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