Экономика
Бухгалтерия.руНовые правила расчета авансовых платежей
Порядок оплаты авансовых платежей зависит от способа их расчета, который использует организация. Если компания является плательщиком налога на прибыль, то в соответствии с законодательством она автоматически приравнивается к числу плательщиков авансовых платежей.
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Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Наука
Коронавирус мужчины переносят тяжелее женщин
Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com вчера в 01:17
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала, что подарили ее дочери на день рождения
11-летняя малышка получила множество дорогостоящих сюрпризов. На днях старшая дочь Ксении Бородиной отпраздновала 11-летие .
Летидор 07:00
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Москва 24 вчера в 04:14
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Здоровье
Власти Северодвинска допускают отмену ограничений на въезд и выезд из города по будням после стабилизации ситуации с COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в городе в 2,8 раза превышает уровень в целом по Архангельской области.
Интерфакс - Россия вчера в 09:12
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика
Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.
RT на русском 07:41
Политика
Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск
Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск.
РИА Новости 08:48
Общество
В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
РИА Новости 08:39
Общество
Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
Kinonews.ru 10 июня в 04:11
Транспорт
Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня
Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
Общество
Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует молодежи читать русскую и иностранную классику, а также обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска.
ТАСС 07:55
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Политика
Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
58-летняя Ирина держит на руках девятимесячную Клару, а двухлетняя Этель играет рядом с мамой и сестрой.
Uznayvse.ru 03:43
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12