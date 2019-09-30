Финансы

ТИДЦТИДЦТверитянам станет сложнее получить новый кредит

По данным Национального бюро кредитных историй Тверская область вошла в число регионов с наименьшей долей заемщиков с текущей долговой нагрузкой более 50%. Эксперты полагают, что в результате станет сложнее получить не только большие кредиты, но и незначительные потребительские займы.
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