Финансы
ТИДЦТверитянам станет сложнее получить новый кредит
По данным Национального бюро кредитных историй Тверская область вошла в число регионов с наименьшей долей заемщиков с текущей долговой нагрузкой более 50%. Эксперты полагают, что в результате станет сложнее получить не только большие кредиты, но и незначительные потребительские займы.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:12, Вашингтон
Происшествия
К заместителю главы «Аэрофлота» пришли силовики
В кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова проходят следственные действия.
РБК 11:59
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Энергетика
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС 13:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 11:08
Здоровье
В Нижнем Новгороде создадут центр компетенций в сфере телемедицины
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе посещения больницы №33 поручил проработать вопрос создания здесь центра компетенций в сфере телемедицины.
REGNUM 15:45
Космос
Учёные РФ предложили оригинальный способ очистки орбиты от космического мусора
Учёными РФ была предложена уникальная схема, учитывающая гравитационные эффекты.
HotGeo вчера в 10:04
Футбол
«Локомотив» дома проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футболисты российского "Локомотива" дома уступили испанскому "Атлетико" со счетом 0:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС 16:56
Финансы
«Bitcoin подорожает до $90 000». Криптовалюте поможет халвинг
Максимальная эмиссия Bitcoin не может быть изменена, поэтому криптовалюта имеет высокое отношение уже выпущенных монет к вновь поступающим на рынок (S2F).
РБК 10:33
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26
Политика
Макрон рассказал о встрече с Сенцовым
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был осужден в России за подготовку терактов в Крыму, а недавно вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Московский Комсомолец 08:04
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Автоспорт
Формула-1 может изменить регламент из-за Квята
Нева Спорт 06:44
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Музыка
Баста выпустил кавер на песню «На заре» группы «Альянс»
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил кавер-версию одного из самых популярных хитов группы "Альянс" "На заре".
РЕН ТВ 04:49
Происшествия
Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване
Пролет рухнул в воду, а бензовоз приземлился на рыбацкие лодки и загорелся. Ударной волной людей разбросало в стороны.
Вести.Ru 03:29
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России
В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.
За рулем Кубань 05:08
Экономика
ЦБ направит Сбербанку предписание из-за неподключения к СБП
Сегодня, 1 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ направит в ПАО «Сбербанк России» предписание в связи с неподключением к «Системе быстрых платежей» (СБП).
Саминвестор 03:13
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС 10:00
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил и средств в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о разведении сил и средств в городе Золотое и селе Петровское в Донбассе.
РБК 14:38
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Происшествия
Осуждена охранница пермской школы, где произошло нападение на детей
Напомним, 15 января 2018 года в школе Перми № 127 произошло нападение на учеников младших классов.
Красная весна 12:57