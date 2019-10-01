Экономика

ЭпиграфЭпиграфНовые правила выдачи потребительских кредитов вступили в силу в России

В России начали действовать новые правила Центробанка по выдаче кредитов. С 1 октября платёжеспособность российских заёмщиков будут оценивать согласно их долговой нагрузке.
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Банки ужесточили выдачу кредитов: под ударом россияне с «серыми» зарплатами и «бедные» регионы

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Прищемили сектор. С 1 октября ужесточаются правила выдачи потребительских кредитов

DP.RUвчера в 17:14

Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

ТАСС30 сентября в 17:16

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Российская газетавчера в 16:00

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Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда вчера в 23:19
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Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
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Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
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Lenta.ru 03:25
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Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru 30 сентября в 06:12
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В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
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Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
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Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Российская газета 02:41
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В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
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Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры

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RT на русском 03:30
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Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»

Известно, что в тексте отсутствуют упоминания о выводе войск или передаче контроля над границей Украине.
46ТВ 03:37
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Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона

Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
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Ургант поматерился в прямом эфире из-за коллег по цеху

Lenta.ru 00:39
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
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Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia

Российская газета 30 сентября в 09:00
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Совсем недавно Huawei представила свои флагманские смартфоны серии Mate 30, которые стали первыми смартфонами компании без поддержки приложений и сервисов Google, поскольку Соединенные Штаты включили китайского гиганта в свой «Список запрещенных компаний».
iXBT.com 02:17
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Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

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Журналистка ответила просившим ее показать грудь футбольным фанатам

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Телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии после слов, сказанных им в одном из недавних выпусков "Прямого эфира".
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