Экономика
ЭпиграфНовые правила выдачи потребительских кредитов вступили в силу в России
В России начали действовать новые правила Центробанка по выдаче кредитов. С 1 октября платёжеспособность российских заёмщиков будут оценивать согласно их долговой нагрузке.
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
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Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
Российская газета 02:31
Политика
«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической
Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
RT на русском 02:43
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Реал — Брюгге 2:2
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан произвел замену вратаря в перерыве матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Брюгге».
Sportbox.RU вчера в 14:28
Политика
Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове
Украинский журналист Андрей Метлев в эфире Первого канала заявил, что покойный режиссер Марк Захаров «насосался от КПСС так, что разбух».
Телеканал 360° вчера в 09:23
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Вакарчук призвал Зеленского дать ответ о защите интересов Украины
Член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского дать четкий и однозначный ответ, как его команда будет защищать интересы страны на предстоящей встрече в «нормандском формате».
Lenta.ru 03:25
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru 30 сентября в 06:12
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Политика
Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Политика
Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»
Известно, что в тексте отсутствуют упоминания о выводе войск или передаче контроля над границей Украине.
46ТВ 03:37
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Российская газета 30 сентября в 09:00
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Гаджеты
Лавочка прикрыта. На Huawei Mate 30 больше нельзя поставить приложения и сервисы Google
Совсем недавно Huawei представила свои флагманские смартфоны серии Mate 30, которые стали первыми смартфонами компании без поддержки приложений и сервисов Google, поскольку Соединенные Штаты включили китайского гиганта в свой «Список запрещенных компаний».
iXBT.com 02:17
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Культура
Малахов попросил прощения у оскорбленных киргизов
Телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии после слов, сказанных им в одном из недавних выпусков "Прямого эфира".
Газета.Ru 03:40