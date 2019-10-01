Экономика
ЭпиграфНовые правила выдачи потребительских кредитов вступили в силу в России
В России начали действовать новые правила Центробанка по выдаче кредитов. С 1 октября платёжеспособность российских заёмщиков будут оценивать согласно их долговой нагрузке.
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
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Ведомости 09:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье
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RT на русском 12:41
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BFM.ru 03:45
Политика
Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС
Новые Ведомости 05:22
Происшествия
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На Украине «грузинский террорист номер один» был объявлен в розыск после того, как 22 сентября при проверке документов в Киеве открыл стрельбу по правоохранителям.
BFM.ru 12:43
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СМИ сообщили об отставке Геннадия Корниенко с должности главы ФСИН
Корниенко был назначен директором ФСИН в июне 2012 года.
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Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
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Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.
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Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма
Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".
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О свадьбе Насти и Элджея стали поговаривать после того, как на безымянном пальце телеведущей появилось кольцо.
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В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Происшествия
Тысячи протестующих вышли на улицы Багдада
На центральную площадь иракской столицы вышли тысячи людей, недовольных нищетой, безработицей и коррупцией.
Вести.Ru 00:32
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18