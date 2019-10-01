В России начали действовать новые правила Центробанка по выдаче кредитов. С 1 октября платёжеспособность российских заёмщиков будут оценивать согласно их долговой нагрузке.

Новые правила выдачи потребительских кредитов вступили в силу в России

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