Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Металлурги и химики хотят избавить растущие проекты от повышения НДПИ

По просьбе бизнеса повышение не распространится на новые проекты, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Металлурги и химики хотят избавить растущие проекты от повышения НДПИ

Коммерсантъ13:39
Expert.ru

Прерванный полет

Expert.ruвчера в 00:46
Интерфакс

Проекты СЗПК выведены из-под закона о повышении НДПИ для химиков и металлургов

Интерфакс08:17
Московский Комсомолец

Эксперты раскритиковали предложение правительства повысить налоги для металлургических и химических предприятий

Московский Комсомолецвчера в 06:31
Газета.Ru

Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых

Газета.Ruвчера в 01:55
Известия

Зачем рубить сук: для чего власти пытаются поднять налоги для металлургов и химиков

Известиявчера в 01:20
ТАСС

Бизнес 1 октября представит Белоусову предложения по дифференциации НДПИ

ТАСС11:51

Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей

"Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами России", - заявили в ведомстве.
Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей
Российская газета05:04
1,1K

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Предложение отменить накопительную часть пенсии направила в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), 29 сентября текст был опубликован на сайте организации.
ИА Красная Весна12:44
2

США запугивают Россию удваиванием ядерных боеголовок

Власти США приказали военным проверить, насколько быстро можно будет нарастить число развёрнутых ядерных боеголовок после истечения действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
News.ru12:28

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
2,6K

Октябрьская подборка Xbox Live Gold разочаровала игроков

Microsoft представила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold, куда традиционно вошли четыре проекта, хоть и достаточно неизвестные для массовой аудитории: Slayaway Camp: Butcher's Cut (Xbox One) — с 1 по 31 октября Maid of Sker (Xbox One) — с 16 октября по 15 ноября Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox) — с 1 по 15 октября Costume Quest (Xbox 360) — с 16 по 31 октября.
Игромания.ру11:13

Турцию заподозрили в уничтожении советских «Ос» и «Стрел» в Карабахе

Турция могла управлять беспилотниками Bayraktar TB2, которые в Нагорном Карабахе уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки, пишет в Forbes военный эксперт Себастьян Роблин.
Lenta.ru05:35
94

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
55