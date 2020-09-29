Металлурги и химики хотят избавить растущие проекты от повышения НДПИ
По просьбе бизнеса повышение не распространится на новые проекты, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).В источнике
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