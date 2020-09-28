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Новые проекты по СЗПК могут быть выведены из-под повышения НДПИ

Новые инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), могут быть выведены из-под повышающего коэффициента к НДПИ.В источнике
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Интерфакс

Бизнес попросит освободить от повышенного НДПИ быстрорастущие горнодобывающие проекты

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Expert.ru

Прерванный полет

Expert.ru28 сентября в 00:46
ТАСС

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Эксперты раскритиковали предложение правительства повысить налоги для металлургических и химических предприятий

Московский Комсомолец28 сентября в 06:31
Газета.Ru

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Известия

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Ведомости

Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИ

Ведомости17:49

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.
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