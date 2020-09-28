Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Дума ТВ
Дума ТВ

Новые проекты по СЗПК могут быть выведены из-под повышения НДПИ

Новые инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), могут быть выведены из-под повышающего коэффициента к НДПИ.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Металлурги и химики хотят избавить растущие проекты от повышения НДПИ

Коммерсантъвчера в 13:39
ТАСС

Бизнес 1 октября представит Белоусову предложения по дифференциации НДПИ

ТАССвчера в 11:51
Интерфакс

Проекты СЗПК выведены из-под закона о повышении НДПИ для химиков и металлургов

Интерфаксвчера в 08:17
Московский Комсомолец

Эксперты раскритиковали предложение правительства повысить налоги для металлургических и химических предприятий

Московский Комсомолец28 сентября в 06:31
Газета.Ru

Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых

Газета.Ru28 сентября в 01:55
Известия

Зачем рубить сук: для чего власти пытаются поднять налоги для металлургов и химиков

Известия28 сентября в 01:20
Expert.ru

Прерванный полет

Expert.ru28 сентября в 00:46

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
541

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
28

Mercedes-Benz отзывает в России 1 055 машин

Всем владельцам отзываемых автомобилей предложат посетить ближайший дилерский центр Mercedes-Benz для бесплатной проверки резьбового соединения гидравлического трубопровода рулевого управления и, при необходимости, ремонта затяжки, а также корректировки уровня жидкости в гидравлической системе.
Автоновости дня17:43
8

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ruвчера в 04:00
397

Выявлена связь между употреблением творога и мужской потенцией

Профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал Агентству новостей «Москва» о связи творога между нормальной мужской потенцией.
Live2428 сентября в 05:08
5

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
1,4K