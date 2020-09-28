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Новые проекты по СЗПК могут быть выведены из-под повышения НДПИ

Новые инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), могут быть выведены из-под повышающего коэффициента к НДПИ.В источнике
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Газета.Ru

Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых

Газета.Ru28 сентября в 01:55
Ведомости

Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИ

Ведомости17:49
ТАСС

Бизнес 1 октября представит Белоусову предложения по дифференциации НДПИ

ТАССвчера в 11:51
Московский Комсомолец

Эксперты раскритиковали предложение правительства повысить налоги для металлургических и химических предприятий

Московский Комсомолец28 сентября в 06:31
Интерфакс

Бизнес попросит освободить от повышенного НДПИ быстрорастущие горнодобывающие проекты

Интерфакс04:43
Известия

Зачем рубить сук: для чего власти пытаются поднять налоги для металлургов и химиков

Известия28 сентября в 01:20
Expert.ru

Прерванный полет

Expert.ru28 сентября в 00:46

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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В Петербурге за сутки заболели коронавирусом более 270 жителей города

За сутки подтверждено 177 новых летальных случаев с коронавирусом: Москва — 27, Петербург — 26, Ростовская область и Дагестан — по 9, Кемеровская область — 8, Московская область — 7. По данным Роспотребнадзора, проведено более 46 млн тестов на коронавирус, в том числе 338 тысяч тестов за последние сутки.
78.ru03:34

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
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Девелопер «Эталон» в первом полугодии получил 1,8 млрд рублей убытка

Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток по МСФО в 1,8 миллиарда рублей против 559 миллионов рублей прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.
РИА Новости03:17

Мишустин подписал постановление о поддержке льняной промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о мерах поддержки льняной промышленности, предусматривающее субсидирование отечественных текстильных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
ТАСС02:19

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
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