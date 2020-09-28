Новые проекты по СЗПК могут быть выведены из-под повышения НДПИ
Новые инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), могут быть выведены из-под повышающего коэффициента к НДПИ.В источнике
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