Энергетика
ПРАЙМНовые проекты выведут производство СПГ в РФ на объем в 85-90 млн тонн
Планирующиеся к реализации в России новые проекты по сжижению природного газа увеличат производство СПГ до 85-90 миллионов тонн, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБК25 декабря в 16:00
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Минэнерго РФ не видит опасности конкуренции СПГ «Новатэка» с газом «Газпрома» в Европе
ТАСС25 декабря в 16:47
«Подхрюкивающие сателлиты» США предпочли российский СПГ, пишет эксперт
Sputnik Литва25 декабря в 23:30
Россия оставила США далеко позади по поставкам СПГ в Европу, причем за счет всего одного завода
Ваши новостивчера в 12:01
В 2019 году Европа импортировала 13 млн тонн российского сжиженного газа
ГлобалМСК.ру24 декабря в 11:14
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Энергетика
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Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
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В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
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Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
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В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
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По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников
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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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Пассажирский самолет упал в Казахстане
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Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
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Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов
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Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
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Суд приговорил всех обвиняемых к условным срокам.
Политика
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
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Россияне назвали любимым фильмом 2019 года «Т-34»
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На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
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Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».