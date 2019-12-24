Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНовые проекты выведут производство СПГ в РФ на объем в 85-90 млн тонн

Планирующиеся к реализации в России новые проекты по сжижению природного газа увеличат производство СПГ до 85-90 миллионов тонн, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

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Ваши новостивчера в 12:01

В 2019 году Европа импортировала 13 млн тонн российского сжиженного газа

ГлобалМСК.ру24 декабря в 11:14

Новые проекты выведут производство СПГ в РФ на объем в 85-90 млн тонн

ПРАЙМ25 декабря в 16:30
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«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

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Новак сообщил, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020 года

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ожидает запуска газопровода «Северный поток-2» до конца 2020 года, сообщает ТАСС.
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В работе Альфа-банка произошел сбой

В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
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Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск

Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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ТАСС 10:13
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Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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Пассажирский самолет упал в Казахстане

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Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
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Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов

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Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Обвиняемым в мошенничестве при строительстве метро дали условные сроки

Суд приговорил всех обвиняемых к условным срокам.
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Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
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На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

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