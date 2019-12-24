Планирующиеся к реализации в России новые проекты по сжижению природного газа увеличат производство СПГ до 85-90 миллионов тонн, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Новые проекты выведут производство СПГ в РФ на объем в 85-90 млн тонн

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