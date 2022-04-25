Авторы материала отмечают, что Владимир Путин воспримет такие действия как личный удар, что может привести к эскалации напряжения между США и Россией. rubic.us Сообщается, что санкции в отношении Кабаевой были уже подготовлены Минфином США, однако совет нацбезопасности США, совещавшись 11 часов, принял решение вычеркнуть имя спортсменки из санкционного списка.