Общество
Газета.RuНовые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что новые правила будут действовать до 1 января 2031 года.
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с чего всё началось
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект закона, которым устанавливаются новые санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.Московский Комсомолец03:31
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