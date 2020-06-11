с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что новые правила будут действовать до 1 января 2031 года.

Футбол Сегодня «Валенсия» встретится с «Леванте» В матче первого круга «Валенсия» одержала гостевую победу со счётом: 2:4.

Автоспорт Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.

Общество Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.

Хоккей Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России. Об этом сообщило российское посольство в США.

Общество Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.

Политика Патрушев обвинил Запад в попытке расколоть общество перед голосованием Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что страны Запада активизируются в преддверии голосования по Конституции и единого дня голосования 13 сентября. 4,4K

Политика Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства. 14

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 105

Путешествия Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.

Общество Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.

Общество В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.

Гаджеты Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности. 2

Интернет В WhatsApp тестируют новую функцию С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате. 7

Общество В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. 1

Происшествия Отсидевший блогер высказался против домашнего ареста Ефремова Российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, высказался о помещении актера Михаила Ефремова под домашний арест.

Футбол Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА» Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.