Политика
RT на русскомТрамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
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Я просто хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем, потому что, откровенно говоря, он…жесткий человек, сильный человек, и он сделал правильный выбор, и я это ценю.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRambler News Service 14:45
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