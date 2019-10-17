Уже введённые против Анкары ограничения Вашингтон отменит, когда будет обеспечено постоянное прекращение огня в зоне операции, уточнил Пенс. Трамп заявил, что «санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает».

Новые санкции США против Турции не понадобятся, заявил Трамп

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