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Известия
Известия

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% посевных площадей. Общий объем намолоченного зерна составил 90,2 млн тонн, из которых 67,3 млн тонн составила пшеница. Для сравнения, на те же даты прошлого года зерна было собрано 26,6 млн тонн, из них пшеницы — 57 млн тонн.В источнике
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Телеканал 360°

Новые сборы урожая обогнали результаты прошлого года

Телеканал 360°02:11
Кубань 24

В России планируют собрать близкий к рекордному урожай зерновых

Кубань 2401:21
Известия

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

Известия17:02
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ruвчера в 04:40