Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% посевных площадей. Общий объем намолоченного зерна составил 90,2 млн тонн, из которых 67,3 млн тонн составила пшеница. Для сравнения, на те же даты прошлого года зерна было собрано 26,6 млн тонн, из них пшеницы — 57 млн тонн.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

Известиявчера в 17:02
Телеканал 360°

Новые сборы урожая обогнали результаты прошлого года

Телеканал 360°вчера в 02:11
Кубань 24

В России планируют собрать близкий к рекордному урожай зерновых

Кубань 24вчера в 01:21
Российская газета

На что нажали

Российская газетавчера в 11:53

Белый дом заявил о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", - говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
Белый дом заявил о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии
РИА Новостивчера в 16:52
81

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ruвчера в 08:32
14

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 03:24
72

Вышел новый геймплей ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4

Независимый разработчик Ivan Sorce на своём канале в YouTube опубликовал два новых геймплейных ролика неофициального ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, созданного на движке Unreal Engine 4. В первом ролике можно увидеть обновлённое небо, а также программную технику Parallax occlusion mapping на примере стены.
Чемпионатвчера в 16:08
10

Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

По данными Федеральной налоговой службы, из единого госреестра юридических лиц в период 2017-2019 годов исключены 460 ФГУП, из которых 233 предприятия (50,7%) - по причинам неудовлетворительного финансового состояния.
Газета.Ru17:00
3