Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии
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На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% посевных площадей. Общий объем намолоченного зерна составил 90,2 млн тонн, из которых 67,3 млн тонн составила пшеница. Для сравнения, на те же даты прошлого года зерна было собрано 26,6 млн тонн, из них пшеницы — 57 млн тонн.В источнике
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