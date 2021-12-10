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Новые штрафы будут введены за нелегальную аренду недвижимости

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Минстрой разработал законопроект, согласно которому будут регистрироваться договоры найма недвижимости, аренды жилых и нежилых помещений.
Banki Loans
Ведомство планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы.
ТАСС
В России нет единой валидной базы арендного жилья, что приводит к наличию большого числа неактуальных объявлений, говорит директор по операционному управлению "Брусники" Александр Щиголь.
ТАСС
Ключевое преимущество аренды - возможность быстро улучшить жилищные условия.
Российская газета

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Новые штрафы будут введены за нелегальную аренду недвижимости
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