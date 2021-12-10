Banki LoansНовые штрафы будут введены за нелегальную аренду недвижимостиХорошо ли подобран заголовок?ДаНетМинстрой разработал законопроект, согласно которому будут регистрироваться договоры найма недвижимости, аренды жилых и нежилых помещений.Banki LoansВедомство планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы.ТАССВ России нет единой валидной базы арендного жилья, что приводит к наличию большого числа неактуальных объявлений, говорит директор по операционному управлению "Брусники" Александр Щиголь.ТАССКлючевое преимущество аренды - возможность быстро улучшить жилищные условия.Российская газетаЧитать далееСвернутьVelodaily.ruVelodaily.ruЦарьградКомсомольская правдаБрянская ГубернияРадио Голос БалтииОткровенно RUВестник СЗФОЭлек.руТерритория новостейВЛуки.руKaliningradTodayВечерняя МоскваDeita.ruРБКВолгодонская правдаИА DixiNews // Новости МосквыВолгаПромЭкспертVSE42.RUОбщественная служба новостейПодробнее о событииНовые штрафы будут введены за нелегальную аренду недвижимостиBanki Loansвчера в 12:12Эксперты: создание онлайн-платформы для аренды жилья в РФ обезопасит участников рынкаТАССвчера в 07:15Самое цитируемое«Всем выйти из сумрака»: как новая платформа Минстроя выведет арендное жилье из серой зоныИнтерфаксвчера в 06:15Минстрой исключил влияние новой госсистемы на конкуренцию на рынке арендыРБКвчера в 10:14Новые штрафы для владельцев квартир предложили в правительствеDeita.ruвчера в 05:30Минстрой планирует создать ГИС, где арендодатели должны будут регистрировать договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиноместГлас Народавчера в 02:48За нелегальную аренду квартир введут новые штрафыРоссийская газетавчера в 02:46Показать ещёОценить7Поделиться