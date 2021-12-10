Banki LoansНовые штрафы будут введены за нелегальную аренду недвижимостиМинстрой разработал законопроект, согласно которому будут регистрироваться договоры найма недвижимости, аренды жилых и нежилых помещений.Banki LoansЭксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук сообщил, что куда более важным чем сбор налогов, будет именно наведение порядка на рынке.Вестник СЗФОВедомство планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы.ТАССКлючевое преимущество аренды - возможность быстро улучшить жилищные условия.Российская газетаЧитать далееСвернутьVelodaily.ruVelodaily.ruЦарьградБрянская ГубернияРадио Голос БалтииОткровенно RUВестник СЗФОЭлек.руТерритория новостейKaliningradTodayDeita.ruРБКВолгодонская правдаИА DixiNews // Новости МосквыВолгаПромЭкспертVSE42.RUОбщественная служба новостейПравда о СРОПодробнее о событииНовые штрафы будут введены за нелегальную аренду недвижимостиBanki Loansвчера в 12:12Эксперты: создание онлайн-платформы для аренды жилья в РФ обезопасит участников рынкаТАССвчера в 07:15Самое цитируемоеМинстрой исключил влияние новой госсистемы на конкуренцию на рынке арендыРБКвчера в 10:14Российские власти решили пополнять бюджет за счет арендных сделокVSE42.RUвчера в 22:36Новые штрафы для владельцев квартир предложили в правительствеDeita.ruвчера в 05:30В России планируют создать ГИС по учету рынка арендыГарантвчера в 04:37За нелегальную аренду квартир введут новые штрафыРоссийская газетавчера в 02:46Показать ещёОценить35Поделиться