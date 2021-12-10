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Новые штрафы будут введены за нелегальную аренду недвижимости

Минстрой разработал законопроект, согласно которому будут регистрироваться договоры найма недвижимости, аренды жилых и нежилых помещений.
Banki Loans
Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук сообщил, что куда более важным чем сбор налогов, будет именно наведение порядка на рынке.
Вестник СЗФО
Ведомство планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы.
ТАСС
Ключевое преимущество аренды - возможность быстро улучшить жилищные условия.
Российская газета

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Новые штрафы будут введены за нелегальную аренду недвижимости
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