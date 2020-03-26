За последние сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В России выявили 182 случая коронавируса за сутки

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