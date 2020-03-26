Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 182 случая коронавируса за сутки
За последние сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Политика
В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ
Эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
Директор Лещенко рассказал о переводе певца в реанимацию
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого выявили двустороннее воспаление легких, поместили в реанимацию для проведения плановой процедуры, которой ему необходима.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны.
Общество
Путин заявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля
Неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей.
Общество
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Общество
В Сочи просят туристов не приезжать в выходные дни из-за коронавируса
Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов не приезжать на курорт в объявленные выходные дни и школьные каникулы из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
Россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца
Россияне закупили продукты на 3,5 месяца вперед, говорится в исследовании крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, владеющего «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями».
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Космос
Самая яркая планета за 23 года пройдёт мимо Земли 31 мая 2020 года
Обнаруженная 28 декабря прошлого года системой оповещения о столкновении с Землей астероидов, комета стала намного ярче, чем предсказывали ученые.
Политика
«Вы вызвали гуманитарную катастрофу»: Китай в наступлении
В главной газете Китая "Жэньминь жибао" опубликована статья "США — создатель гуманитарных катастроф".
Игры
Четвёртый анонс инициативы Platinum4 состоится уже 1 апреля
PlatinumGames сделает свой четвёртый и последний анонс в рамках инициативы Platinum4 уже 1 апреля.
Авто
Nissan привезет бюджетный кроссовер Datsun Magnite в РФ
Новый Nissan Magnite, который в России может появиться под маркой Datsun, построен на модульной платформе CMF, разработанной специалистами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Футбол
Заразившийся коронавирусом экс-президент ФК «Витесс» скончался
Экс-президент голландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер, заразившийся коронавирусом, скончался.
Здоровье
ВОЗ оценила эффективность самоизоляции в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Политика
Песков заявил, что Путин продолжит поездки по России
Президент России Владимир Путин продолжит при необходимости поездки по стране, однако мероприятия по их подготовке будут оптимизированы.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Единоборства
Емельяненко вызвал на бой Шлеменко
Москва, 25 марта 2020, 10:07 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
Россия прекращает авиасообщение с другими странами
Исключение составят вывозные рейсы для граждан РФ из других стран С 27 марта Россия прекратит международное авиасообщение — как регулярное, так и чартерное.
Общество
Детские сады в Саратовской области закроют на неделю
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей "Поверьте, сейчас самое безопасное - это побыть дома", - подчеркнул президент Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил следующую нерабочей, т.е. выходные продлятся с 28 марта до 5 апреля.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Подозрения на коронавирус у сенатора Нарусовой не подтвердились
Сенатор Людмила Нарусова, мать телеведущей Ксении Собчак, оказалась в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус, однако тесты, которые она сдала, показали отрицательный результат.
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Шоу-бизнес
Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой
Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Происшествия
Российский самолет Су-27 упал в Черное море
Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.
Культура