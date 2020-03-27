Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб. Так, в российский столице зафиксировано 157 новых случаев заражения.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

Ведомости04:16

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек

РБК05:08

В России число случаев COVID-19 выросло до 1036

Интерфакс04:20

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru04:20

В России число зараженных коронавирусом превысило 1000

Коммерсантъ04:18

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек

Новый Калининград.Ru04:17

Новые случаи коронавируса выявили в 16 регионах России

РИА Новости05:54
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Общество

Более тысячи россиян заразились коронавирусом

1. Больше тысячи пациентов с коронавирусом выявили в России Сейчас в стране 1036 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
Lenta.ru 05:00
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в прошедшие сутки у него появились симптомы коронавируса, поэтому он решил сдать анализ.
Коммерсантъ 07:20
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Политика

Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Известия 07:56
Происшествия

В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
РИА Новости 05:18
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Известия 06:03
Общество

С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн

Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Live24 07:28
Авто

УАЗ сделал самосвал на базе УАЗ «Буханки»

В России появился компактный самосвал, который базируется на основе бортовой модели УАЗ 330365 «Буханка».
Тарантас Ньюс 04:39
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

В комментариях к материалу возмущенные швейцарцы отметили, что Евросоюз никак не помог нуждающейся сейчас Италии.
РИА Новости 07:32
Здоровье

Минздрав Тверской области выпустил обращение к жителям региона

В целях профилактики и недопущения распространения коронавируса, Минздрав Тверской области обратился к жителям региона.
Московский Комсомолец 07:55
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Космос

Илон Маск показал строящийся новый прототип «Звездолета»

Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографии, демонстрирующие сборку третьего прототипа ракеты Starship.
Популярная механика 04:10
Политика

Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции

Референдум за поправки в Конституцию, который был назначен на 22 апреля, перенесен.
ГТРК Калуга вчера в 09:40
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Происшествия

Москвичку с коронавирусом пытаются вернуть в больницу Сочи

Полиция и прокуратура Сочи пытаются вернуть в инфекционную больницу москвичку, которая приехала на курорт из Лондона с коронавирусом.
СочиСтрим 04:43
Музыка

Ильич из Little Big показал карантинную версию клипа I’m ok

Мойка78 вчера в 05:14
Общество

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Piter.tv 25 марта в 01:01
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Lenta.ru 07:45
Экономика

В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам

Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
АБН вчера в 12:34
Общество

РБК: «Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Политика

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 07:23
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
Газета.Ru 05:55
Происшествия

В Самарской области ребенок заболел COVID-19

В пятницу оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией проинформировал, что за последние сутки в России подтверждены 196 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 регионах, в том числе два - в Самарской области.
РИА Новости 07:02
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Транспорт

Собянин открыл второй участок Некрасовской линии метро

В Москве открыли движение по Некрасовской линии метрополитена и примыкающей к ее второму участку части Большой кольцевой линии метро.
Москва. Северо-Запад 05:33
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
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