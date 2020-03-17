Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России. В Самарской, Калининградской и Тверской областях зарегистрировано по 2 случая.
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБК10:54

В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

Газета.Ru10:19

Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

Lenta.ru09:35

Число зараженных коронавирусом в России возросло до 114 человек

Комсомольская правда09:47

Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Агентство Москва09:42

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфакс09:42

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

Известия09:57
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Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Футбол

Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:33
Общество

Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС

В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд.
Эхо Москвы 09:30
Общество

В Китае начнут клинические испытания первой вакцины от коронавируса

Власти КНР разрешили приступить к клиническим испытаниям первой вакцины от коронавируса нового типа.
Инфорос 08:58
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Здоровье

Переболевшая коронавирусом нижегородка рассказала о лечении

Первая заразившаяся жительница Нижегородской области рассказала о том, как у нее обнаружили коронавирус, как проходило лечение и что нужно делать, если у вас появились симптомы опасной инфекции.
Открытый Нижний 11:08
Происшествия

Неизвестные «заминировали» три самолета из Москвы

Неизвестные "заминировали" три самолета, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 09:06
Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
Происшествия

В Омске на Левом берегу неизвестные в масках устроили перестрелку

Как стало известно порталу Om1.ru, сегодня, 17 марта, во второй половине дня неизвестные устроили перестрелку на Левом берегу возле одного из торговых центров.
Om1.ru 08:48
Политика

Путин посетил центр по мониторингу коронавируса

Президент России Владимир Путин во вторник приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где, в том числе, пообщается с волонтерами.
РИА Новости 07:18
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:04
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Общество

В России на фоне коронавируса активизировались мошенники

Возрастающее количество информации и обеспокоенность жителей России коронавирусом привели к тому, что участились случаи кибер-мошенничества.
TV Губерния 05:30
Наука

Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Обозреватель Врн 07:13
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Политика

Путин заявил о росте числа нераскрытых преступлений в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о росте количества преступлений в стране по итогам 2019 года.
Городовой 07:09
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Экономика

S&P предсказало глобальную рецессию

Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.
РБК 10:36
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 08:51
Авто

В России начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision

Российские дилеры Lexus начали продажи новой спецверсии внедорожника Lexus LX 570 Black Vision.
Автоновости дня 02:10
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском вчера в 09:38
Общество

Пандемия коронавируса может продлиться два года

Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
UfaTime.ru 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
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