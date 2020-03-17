Коронавирус
Газета.RuВ 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России. В Самарской, Калининградской и Тверской областях зарегистрировано по 2 случая.
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Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Общество
Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС
В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд.
Общество
В Китае начнут клинические испытания первой вакцины от коронавируса
Власти КНР разрешили приступить к клиническим испытаниям первой вакцины от коронавируса нового типа.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом нижегородка рассказала о лечении
Первая заразившаяся жительница Нижегородской области рассказала о том, как у нее обнаружили коронавирус, как проходило лечение и что нужно делать, если у вас появились симптомы опасной инфекции.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» три самолета из Москвы
Неизвестные "заминировали" три самолета, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
Происшествия
В Омске на Левом берегу неизвестные в масках устроили перестрелку
Как стало известно порталу Om1.ru, сегодня, 17 марта, во второй половине дня неизвестные устроили перестрелку на Левом берегу возле одного из торговых центров.
Политика
Путин посетил центр по мониторингу коронавируса
Президент России Владимир Путин во вторник приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где, в том числе, пообщается с волонтерами.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян
Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
В России на фоне коронавируса активизировались мошенники
Возрастающее количество информации и обеспокоенность жителей России коронавирусом привели к тому, что участились случаи кибер-мошенничества.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Путин заявил о росте числа нераскрытых преступлений в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о росте количества преступлений в стране по итогам 2019 года.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию
Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Авто
В России начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision
Российские дилеры Lexus начали продажи новой спецверсии внедорожника Lexus LX 570 Black Vision.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Пандемия коронавируса может продлиться два года
Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.