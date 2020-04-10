Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля. Всего новых случаев 1786, информирует 10 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки

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