Коронавирус
REGNUMНовые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки
Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля. Всего новых случаев 1786, информирует 10 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Общество
Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам
Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщает портал правительства РФ.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Политика
Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит
Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса
Москва, 10 апреля 2020, 10:37 — REGNUM В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса.
Политика
Посол заявил о задержке Евросоюза с помощью Италии в борьбе с пандемией
Европейский союз проявил задержку с предоставлением помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса, однако позже страны ЕС предприняли конкретные действия.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Общество
В Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом
В столице умерли 12 пациентов, у которых был положительный результат на Covid-2019, им всем ранее поставили диагноз пневмония, за весь период в городе скончались 50 человек с коронавирусом, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
Единоборства
Турнир UFC 249 официально отменен
Происшествия
Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке
За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Авто
Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto
Как пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», обновление версии Lada 4x4 Bronto перенесли на середину 2020 года.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Общество
В Крым из Таиланда привезли еще два новых случая коронавируса
В стационаре инфекционной больницы Севастополя находятся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Шоу-бизнес
Овечкин сбрил бороду, последовав примеру Галустяна
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие во флешмобе «Меняйся дома», запущенном популярным комиком Михаилом Галустяном.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Технологии
В iOS 14 появится новая функция предварительного запуска приложений
В новой версии мобильной операционной системы iOS 14 появится новая функция предварительного запуска приложений до их установки.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Общество
Ученый опроверг миф о размножении коронавируса в пище
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на MedicalXpress, ученый из Университета штата Огайо Санджа Илич развеял миф о возможности передачи коронавируса через еду.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Авто
Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus
По слухам, главной особенностью интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Происшествия
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
Происшествия
В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья
Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.