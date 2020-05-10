Коронавирус
Город новостейВ Кузбассе за сутки выявлено 18 заболевших коронавирусом
Live опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области по состоянию на 11:00 10 мая. Так, за минувшие сутки ещё у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.
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Новые случаи коронавируса выявили в пяти городах Кузбасса
Комсомольская правда - Кемерово10 мая в 00:44
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
REGNUM вчера в 11:01
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер вчера в 16:17
Общество
СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП
По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Космос
Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела
Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой.
ТАСС 11 мая в 14:52
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Ведомости вчера в 17:49
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Компания Facebook произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 03:59
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Музыка
Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
РИА Новости 11 мая в 18:45
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
Национальная служба новостей вчера в 02:14
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Piter.tv вчера в 08:01
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Общество
Треть российских ресторанов может обанкротиться после карантина
Около трети всех российских ресторанов, которые начнут свою работу после смягчения ограничений в связи с пандемией COVID-19, прекратят свою работу в течение нескольких месяцев, считают эксперты, 13 мая сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:34
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
Общество
Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей
Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 04:31
Биатлон
Драчев назвал внеочередные выборы главы СБР пиром во время чумы
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал внеочередные выборы президента организации пиром во время чумы, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:42
Здоровье
Медики советуют россиянам после самоизоляции обратиться к психологу
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после карантина жизнь россиян может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства.
Живая Кубань 02:59
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Общество
Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
Кино
Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 вчера в 15:24
Общество
Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате
Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Экономика
Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа
Московский Комсомолец вчера в 10:20
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04