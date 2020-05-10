Общество
VSE42.RUНовые случаи коронавируса выявлены в пяти городах Кузбасса
Специалисты назвали города, в которых в Кузбассе за минувшие сутки нашли новых инфицированных коронавирусом жителей. Оперативный штаб Кемеровской области раскрыл территории региона, где за последние сутки выявлены случаи заражения коронавирусом.
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Новые случаи коронавируса выявили в пяти городах Кузбасса
Комсомольская правда - Кемерово10 мая в 00:44
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Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:34
Политика
Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Мадонна засветила в зеркале силиконовые ягодицы
Wday.ru вчера в 23:43
Политика
Заболевший коронавирусом Песков рассказал, когда общался с Путиным
Моя Москва.онлайн вчера в 11:45
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье
RuNews24.ru вчера в 14:18
Общество
До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине
На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.
EastRussia 01:13
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском 01:08
Общество
Большинство россиян не планируют уходить летом в отпуск
Россияне, которые все же намерены взять отпуск, поделились примерно поровну на тех, кто планирует остаться дома, отправиться на дачу, или же в путешествие по стране.
Эхо Москвы вчера в 21:09
Общество
Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса
Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года.
BFM.ru 00:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа
Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru вчера в 13:50
Экономика
«Интер РАО» проведет ток на Таймыр
Коммерсантъ вчера в 07:01
Космос
Ученые получили лучшее представление атмосферы Юпитера и его штормов
V-kosmose.com 11 мая в 08:15
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
Общество
В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса
Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру вчера в 12:54
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru вчера в 02:21
Армия и оружие
Как Французская кампания гитлеровской Германии повлияла на ход Второй мировой войны
"Странная война" "Унизительные для Германии условия завершения Первой мировой войны, выразившиеся в территориальных потерях, контрибуциях и демилитаризации, разбудили в немецком обществе дух реваншизма, который позволил нацистам захватить власть в стране", — заявил в беседе с RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.
RT на русском 10 мая в 02:04
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Авто
Редчайший Mercedes-Benz E 60 AMG продают по стоимости нового «Майбаха»
Седан Mercedes-Benz E 60 AMG является оригинальной и очень редкой модернизацией легендарного «Волчка» 500 E. Рабочий объём агрегата увеличили с 5,0 до 6,0 литров, производительность выросла до 381 л.с. и 580 Нм.
CarsWeek.ru вчера в 11:22
Фигурное катание
Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову
Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском вчера в 09:08
Игры
Космическая стратегия Stellaris временно раздается в Steam бесплатно
По 17 мая включительно все пользователи сервиса Steam могут бесплатно установить космическую стратегию Stellaris, не так давно удачно обновившуюся до версии 2.7.1.
Faktom вчера в 11:33
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом
Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru вчера в 01:26
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14