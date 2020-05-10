Общество

VSE42.RUVSE42.RUНовые случаи коронавируса выявлены в пяти городах Кузбасса

Специалисты назвали города, в которых в Кузбассе за минувшие сутки нашли новых инфицированных коронавирусом жителей. Оперативный штаб Кемеровской области раскрыл территории региона, где за последние сутки выявлены случаи заражения коронавирусом.
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В Кузбассе выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом

REGNUM00:24

Еще у 18 кузбассовцев подтвердился диагноз COVID -19

Кузбасс10 мая в 00:32

Новые случаи коронавируса выявили в пяти городах Кузбасса

Комсомольская правда - Кемерово10 мая в 00:44

В Кузбассе выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом

VSE42.RU11 мая в 00:33

Количество заражённых COVID-19 кузбассовцев продолжает расти

Сибдепо10 мая в 00:26

В каких городах Кузбасса нашли новых больных коронавирусом

ВашГород.ру10 мая в 00:22

В Новокузнецке выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

Газета Кемерова10 мая в 00:36
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
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Общество

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:34
Политика

Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости вчера в 15:33
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
70
Шоу-бизнес

Мадонна засветила в зеркале силиконовые ягодицы

Wday.ru вчера в 23:43
Политика

Заболевший коронавирусом Песков рассказал, когда общался с Путиным

Моя Москва.онлайн вчера в 11:45
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
3
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru вчера в 14:18
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Общество

До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине

На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.
EastRussia 01:13
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском 01:08
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Общество

Большинство россиян не планируют уходить летом в отпуск

Россияне, которые все же намерены взять отпуск, поделились примерно поровну на тех, кто планирует остаться дома, отправиться на дачу, или же в путешествие по стране.
Эхо Москвы вчера в 21:09
7
Общество

Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса

Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года.
BFM.ru 00:16
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа

Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru вчера в 13:50
Экономика

«Интер РАО» проведет ток на Таймыр

Коммерсантъ вчера в 07:01
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Космос

Ученые получили лучшее представление атмосферы Юпитера и его штормов

V-kosmose.com 11 мая в 08:15
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
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Политика

«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте

В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
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Общество

В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру вчера в 12:54
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Армия и оружие

Как Французская кампания гитлеровской Германии повлияла на ход Второй мировой войны

"Странная война" "Унизительные для Германии условия завершения Первой мировой войны, выразившиеся в территориальных потерях, контрибуциях и демилитаризации, разбудили в немецком обществе дух реваншизма, который позволил нацистам захватить власть в стране", — заявил в беседе с RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.
RT на русском 10 мая в 02:04
Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
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Авто

Редчайший Mercedes-Benz E 60 AMG продают по стоимости нового «Майбаха»

Седан Mercedes-Benz E 60 AMG является оригинальной и очень редкой модернизацией легендарного «Волчка» 500 E. Рабочий объём агрегата увеличили с 5,0 до 6,0 литров, производительность выросла до 381 л.с. и 580 Нм.
CarsWeek.ru вчера в 11:22
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Фигурное катание

Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову

Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском вчера в 09:08
Игры

Космическая стратегия Stellaris временно раздается в Steam бесплатно

По 17 мая включительно все пользователи сервиса Steam могут бесплатно установить космическую стратегию Stellaris, не так давно удачно обновившуюся до версии 2.7.1.
Faktom вчера в 11:33
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Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 04:45
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru вчера в 01:26
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Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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