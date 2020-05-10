Специалисты назвали города, в которых в Кузбассе за минувшие сутки нашли новых инфицированных коронавирусом жителей. Оперативный штаб Кемеровской области раскрыл территории региона, где за последние сутки выявлены случаи заражения коронавирусом.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 70

Общество В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Политика Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось. 2

Происшествия В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 3

Общество До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 256

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая. 12

Общество Большинство россиян не планируют уходить летом в отпуск Россияне, которые все же намерены взять отпуск, поделились примерно поровну на тех, кто планирует остаться дома, отправиться на дачу, или же в путешествие по стране. 7

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