Коронавирус

ИзвестияИзвестияНовые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах. Такие сведения предоставил оперативный штаб.
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За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Газета.Ru02:37

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфаксвчера в 09:42

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБКвчера в 10:54

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАССвчера в 09:55

Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Агентство Москвавчера в 09:42

За сутки случаи коронавируса выявили в 15 российских регионах

РИА Новостивчера в 14:23

Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

Lenta.ruвчера в 09:35
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Общество

Скончался писатель Эдуард Лимонов

Накануне.Ru вчера в 13:34
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Политика

Дума приняла во II чтении законопроект об онлайн-продаже лекарств

Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.
ТАСС 05:57
Общество

В Челябинской области вводится режим повышенной готовности

Челябинск, 18 марта 2020, 12:48 — REGNUM В Челябинской области с 19 марта вводится режим повышенной готовности.
REGNUM 05:48
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

ТАСС 03:56
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Музыка

Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима

Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
Gazeta.SPb вчера в 05:09
Гаджеты

Xiaomi сворачивает разработку мобильных процессоров Surge

Китайская компания Xiaomi, по информации осведомлённых сетевых источников, намерена свернуть разработку собственных процессоров Surge для смартфонов.
3DNews 04:39
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
ТАСС вчера в 14:08
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

РИА Новости 05:00
Общество

Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
МИР 24 05:41
Общество

Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
АБН 00:48
Хоккей

«Ак Барс» попросил КХЛ досрочно завершить сезон

«Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить этот сезон без определения победителя Кубка Гагарина.
Inkazan 05:52
Политика

Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
РИА Новости 05:45
Путешествия

Ростуризм: за рубежом остаются 100 тысяч организованных туристов из РФ

По обновленным данным Ростуризма, на сегодняшний день число российских путешественников за пределами Российской Федерации доходит до 100 тысяч.
Регион online 05:38
Политика

Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства

Москва, 18 марта 2020, 12:18 — REGNUM Россия из-за коронавируса временно ограничила въезд жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, сообщили 18 марта в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.
REGNUM 05:18
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
Спорт

Большунов не получил «Большой хрустальный глобус» и сделал его сам

iReactor 04:29
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
Кино

Мюзикл «Кошки» стал худшим фильмом кинопремии «Золотая малина»

«Золотую малину» в номинации «Худший актер» получил Джон Траволта за роли в двух фильмах «Фанат» и «Бок о бок».
REGNUM вчера в 01:49
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
Общество

Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:46
Авто

В России появится новый документ на автомобили

Московский Комсомолец 04:07
Общество

Почти 350 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Рим, 16 марта 2020, 20:35 — REGNUM Число жертв нового коронавируса в Италии за сутки возросло на 349 человек.
REGNUM 16 марта в 13:35
Общество

Депутата гордумы Екатеринбурга посадили на 7 лет за взятку

Олега Кагилева взяли под стражу сразу после приговора Кировский райсуд Екатеринбурга сегодня приговорил депутата гордумы Олега Кагилева к 7 годам колонии строгого режима.
Правда УрФО 04:21
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