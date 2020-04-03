Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны. Большинство из них зафиксировали в Москве — 448. В Подмосковье выявили 34 случая.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах

РИА Новости05:13

Число заболевших коронавирусом в России перевалило за четыре тысячи

Интерфакс03:35

В России зафиксировали 601 новый случай коронавируса

Новгородские ведомости03:34

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

Российская газета03:33

3 апреля: в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса, 4 человека умерли

Весьма03:30

За сутки в России подтвердили 601 случай коронавирусной инфекции

Москва 2403:30

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,1 тыс

ТАСС03:56
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Происшествия

У врача обсервации в Бузулуке выявили коронавирус

Вторичный анализ на коронавирус у врача бузулукской обсервации в Оренбуржье выявил наличие заболевания, у нее нет клинических проявлений, она является носителем, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
РИА Новости 04:53
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Общество

Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год.
Российская газета 05:49
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве

Телеканал 360° 06:00
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Единоборства

Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.
Газета.Ru 02:20
Происшествия

ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Российская газета 05:11
Общество

В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции

В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:22
Политика

Кремль пообещал проверить информацию о сборе денег на ИВЛ в регионах

Песков отметил, что в Кремле ничего не слышали о том, что в Белгородской области с граждан собирают деньги на ИВЛ.
Экономика сегодня 06:18
Политика

Песков отказался комментировать призывы ввести ЧС для помощи бизнесу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать призывы ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы компенсировать бизнесу выпадающие доходы, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
Общество

В Турции назван срок старта туристического сезона

RuNews24.ru 05:29
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo 01 апреля в 08:14
Шоу-бизнес

Лещенко спел «Надежду» в палате Коммунарки

Российский исполнитель Лев Лещенко спел песню «Надежда» в палате больницы в Коммунарке.
Культуромания 03:06
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Транспорт

Из-за коронавируса РЖД отменили часть поездов из Самары

Сегодня, 3 апреля, РЖД сообщили об отмене 53 поездов, в том числе и из Самары, из-за пандемии коронавируса.
Pro Город Самара 06:30
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Общество

Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Коммерсантъ Краснодар 02:43
Происшествия

У медсестры Карсунской районной больницы заподозрили коронавирус

По их данным, опасный вирус был обнаружен у 60-летней медсестры Карсунской районной больницы.
АиФ Ульяновск 02:39
Общество

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:04
Происшествия

В Италии медбрат задушил девушку-врача из-за подозрений на коронавирус

Газета.Ru 06:03
Происшествия

В Кировской области COVID-19 подтвердили ещё у троих человек

Киров, 3 апреля 2020, 11:00 — REGNUM В Кировской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM 04:00
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
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