Коронавирус
РИА НовостиНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны. Большинство из них зафиксировали в Москве — 448. В Подмосковье выявили 34 случая.
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Происшествия
У врача обсервации в Бузулуке выявили коронавирус
Вторичный анализ на коронавирус у врача бузулукской обсервации в Оренбуржье выявил наличие заболевания, у нее нет клинических проявлений, она является носителем, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Общество
Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно
Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Происшествия
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19
Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Единоборства
Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.
Происшествия
ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области
В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции
В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Политика
Кремль пообещал проверить информацию о сборе денег на ИВЛ в регионах
Песков отметил, что в Кремле ничего не слышали о том, что в Белгородской области с граждан собирают деньги на ИВЛ.
Политика
Песков отказался комментировать призывы ввести ЧС для помощи бизнесу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать призывы ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы компенсировать бизнесу выпадающие доходы, пишет "Интерфакс".
Общество
В Турции назван срок старта туристического сезона
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Шоу-бизнес
Лещенко спел «Надежду» в палате Коммунарки
Российский исполнитель Лев Лещенко спел песню «Надежда» в палате больницы в Коммунарке.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Транспорт
Из-за коронавируса РЖД отменили часть поездов из Самары
Сегодня, 3 апреля, РЖД сообщили об отмене 53 поездов, в том числе и из Самары, из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Общество
Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Происшествия
У медсестры Карсунской районной больницы заподозрили коронавирус
По их данным, опасный вирус был обнаружен у 60-летней медсестры Карсунской районной больницы.
Общество
Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты
Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В Кировской области COVID-19 подтвердили ещё у троих человек
Киров, 3 апреля 2020, 11:00 — REGNUM В Кировской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Общество
В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.