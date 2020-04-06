Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Оперштаб назвал регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РБК05:48

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru03:56

За сутки в России добавилось 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах

Российская газета03:33

Исследования подтвердили 954 новых случая коронавируса в России

REGNUM03:40

Число заболевших COVID-19 в России увеличилось за сутки на 954 человека

Интерфакс03:35

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

РИА Новости04:49

В России за сутки выявлено 954 заразившихся коронавирусом, всего — 6343

Коммерсантъ03:31
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Здоровье

Названы три дополнительных симптома коронавируса

Ученые провели исследование и считают, что к симптомам коронавируса также можно отнести головную боль и головокружение.
ПензаСМИ 05:34
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК 02:20
Общество

В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек.
Lenta.ru 03:34
Авто

Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня вчера в 05:09
Общество

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Газета.Ru 07:06
Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Путешествия

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Коммерсантъ 01:40
Армия и оружие

Российские военные приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии

Российские военные специалисты начали бороться с коронавирусом в Сербии, сообщили в Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
MagadanMedia.ru 07:00
Экономика

Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул

Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Вести Подмосковья вчера в 12:18
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Piter.tv 07:32
Единоборства

Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:21
Футбол

«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплат

Руководство "Зенита" и футболисты клуба договорились о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России.
Российская газета 07:46
Здоровье

Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом

Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 00:27
Происшествия

В Самаре снова сошел с рельсов трамвай

Самара, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Трамвай № 5 сошел с рельсов в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает ГТРК «Самара».
REGNUM 07:54
Экономика

ФАС сообщила о жалобах на подорожание лимонов и чеснока

Россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока.
Известия 07:41
Футбол

Дмитрий Черышев: Наверное, Смолов все же неправильно поступил

Советский спорт 07:55
Кино

Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Inc-news.ru вчера в 15:55
Экономика

Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за пандемии

Большинство предпринимателей (69%) пришли ко мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным, согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ.
Известия 05:03
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости вчера в 13:12
Общество

Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию

Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Ведомости 05:48
Хоккей

Главный тренер «Барыса» Скабелка покинет команду

Нур-Султан, 6 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» (Казахстан) Андрей Скабелка покинет команду.
REGNUM 05:02
Экономика

Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
ТАСС 07:20
Экономика

Бизнес-омбудсмен попросил Путина о субсидиях на пособия работников

Москва, 6 апреля 2020, 13:26 — REGNUM Субсидировать пособия для работников, которые находятся в бессрочном отпуске, попросил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
REGNUM 06:26
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