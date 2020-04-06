Коронавирус

Рифей-ПермьРифей-ПермьНазваны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших достигло 6343 человек в 80 регионах страны.
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