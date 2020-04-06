Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНовые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

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В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России. Отмечается, что из 954 новых случаев заражения большинство зарегистрировано в Москве (591) и Подмосковье (82).
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Оперштаб назвал регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РБК05:48

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

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