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Армия и оружие Войска заступили на боевое дежурство по охране БелАЭС На боевое дежурство по охране атомного энергетического первенца Беларуси заступил в минувшее воскресенье в Островце личный состав войсковой части внутренних войск страны.

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Общество Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.

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Шоу-бизнес Соседов назвал дочь Валерии средней певицей В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна.