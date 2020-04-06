Коронавирус
RT на русскомНовые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России. Отмечается, что из 954 новых случаев заражения большинство зарегистрировано в Москве (591) и Подмосковье (82).
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Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Экономика
Комиссию по экономической безопасности создали в Воронежской области
В Воронежской области создали новую комиссию. Она вошла в состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Еще одну больницу в Коми закрыли на карантин из-за коронавируса
Еще в одном медучреждении в Коми ввели карантин из-за коронавируса.
Энергетика
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Армия и оружие
Войска заступили на боевое дежурство по охране БелАЭС
На боевое дежурство по охране атомного энергетического первенца Беларуси заступил в минувшее воскресенье в Островце личный состав войсковой части внутренних войск страны.
Происшествия
На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Общество
В России за сутки еще 954 человека заразились коронавирусом
За сутки из больниц выписан 51 человек, за сутки на территории РФ от коронавирусной инфекции нового типа скончались два человека в Подмосковье и Республике Коми.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Футбол
УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов 3 августа
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию, согласно которой президент организации Александр Чеферин объявил 3 августа дедлайном для проведения Лиги чемпионов.
Общество
Заразившиеся коронавирусом супруги умерли с разницей в шесть минут
Как рассказал мужчина, его 74-летний отец Стюарт Бейкер и 72-летняя мать Эдриан Бейкер умерли 29 марта с разницей в шесть минут.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Общество
Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
Здоровье
Ученые назвали три дополнительных симптома заражения коронавирусом
Врачи назвали три дополнительных симптома заражения коронавирусом, которые ранее не брались во внимание.
Шоу-бизнес
Соседов назвал дочь Валерии средней певицей
В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Политика
Поправку о государственной целостности считают важной 87% граждан РФ
Москва, 6 апреля 2020, 13:08 — REGNUM Закрепление в Конституции РФ положения о защите государственной целостности и нерушимости границ считают важным 87% российских граждан, не придают такой поправке важности 9% опрошенных.
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Иркутской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает правительство региона.
Общество
Зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус
Компания «Генериум» зарегистрировала первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию нового типа.
Происшествия
В Хакасии выросло число подтверждённых случаев COVID-19
Абакан, 6 апреля 2020, 09:49 — REGNUM Ещё два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Хакасии.
Общество
В Башкирии расширили список предприятий, работающих в режиме самоизоляции
Уфа, 6 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Правительство Башкирии решило расширить список организаций, которые смогут работать во время действия режима самоизоляции.