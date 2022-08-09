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Новые снаряды «Краснополь» теперь могут менять цель в полёте

Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь-М2» теперь способны выбирать цели при залповой стрельбе, информирует журнал «Военная мысль».
Военное дело
Модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень одновременно и с высокой точностью.
Pravda.Ru
Были проведены испытания нового комплекса вооружения.
Московский Комсомолец
Базовая версия 152-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь" применяется российскими артиллеристами в рамках специальной военной операции на Украине и подтвердила высокую точность.
РИА Новости

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Управляемые снаряды «Краснополь-М2» могут выбирать цели во время залповой стрельбы
Lenta.ruвчера в 04:38
В Минобороны РФ рассказали о характеристиках снарядов «Краснополь-М2»
ТАССвчера в 03:45
«Военная мысль»: новые снаряды «Краснополь» способны выбирать цель
РИА Новостивчера в 20:36
Новые снаряды «Краснополь» способны выбирать цель
Московский Комсомолецвчера в 00:43
Новые снаряды «Краснополь» научили выбирать цели
Газета.Ruвчера в 00:13
«Военная мысль»: снаряды «Краснополь-М2» при залповой стрельбе «научили» выбирать цель
РЕН ТВвчера в 20:52
Новые снаряды «Краснополь» теперь могут менять цель в полёте
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