Финансы
ПРАЙМНовые социальные расходы ускорят рост в розничной торговле РФ, но не слишком сильно
По нашим предварительным оценкам, дополнительные социальные расходы, объявленные на прошлой неделе президентом Владимиром Путиным, помогут ускорить рост оборота розничной торговли в пределах 1 п. п. и увеличат инфляцию не более чем на 0,2 п. п. в 2020 и в 2021 году.
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Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» вступил в конфликт Моуринью
Политика
Максим Орешкин не войдет в новое правительство
Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Шоу-бизнес
Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram, сообщает Пятый канал.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Наука
Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство перца чили
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля-начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Наука
Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Общество
«Красивые» номера начнут продавать на портале госуслуг
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Политика
Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России
За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
Политика
Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Происшествия
Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до 11
Жертвами пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымском Томской области стали 11 человек.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Футбол
Головин помог «Монако» выйти в следующий раунд Кубка Франции
"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре".
Политика
Российские вертолетоносцы «Мистраль» заложат к 9 мая
Ранее сообщалось о том, что два универсальных десантных корабля (УДК) заложат на заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика
Госдума одобрила законопроект о должности зампредседателя Совбеза РФ
Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.