Финансы

ПРАЙМПРАЙМНовые социальные расходы ускорят рост в розничной торговле РФ, но не слишком сильно

По нашим предварительным оценкам, дополнительные социальные расходы, объявленные на прошлой неделе президентом Владимиром Путиным, помогут ускорить рост оборота розничной торговли в пределах 1 п. п. и увеличат инфляцию не более чем на 0,2 п. п. в 2020 и в 2021 году.
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Политика

В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ

Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
REGNUM 04:47
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» вступил в конфликт Моуринью

Газета.Ru 06:34
Политика

Максим Орешкин не войдет в новое правительство

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
РБК 06:59
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Шоу-бизнес

Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:59
Политика

Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
RT на русском 04:42
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета 06:28
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Наука

Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство перца чили

Московский Комсомолец 19 января в 05:41
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Общество

Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта

Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля-начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Красная весна 06:13
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
РБК 02:54
Наука

Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта

Слово и Дело 02:45
Общество

«Красивые» номера начнут продавать на портале госуслуг

ToDay News Ufa вчера в 12:53
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия 19 января в 18:41
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru 05:15
Политика

Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России

За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
REGNUM 02:49
Политика

Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией

Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Телеканал 360° 04:14
Армия и оружие

Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Украина.ру вчера в 01:10
Происшествия

Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до 11

Жертвами пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымском Томской области стали 11 человек.
Известия вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Футбол

Футбольный «Спартак» расторг контракт с Джано Ананидзе

Вести.Ru 05:50
Футбол

Головин помог «Монако» выйти в следующий раунд Кубка Франции

"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре".
Pravda.Ru 01:58
Политика

Российские вертолетоносцы «Мистраль» заложат к 9 мая

Ранее сообщалось о том, что два универсальных десантных корабля (УДК) заложат на заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года.
РЕН ТВ 06:33
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Политика

Госдума одобрила законопроект о должности зампредседателя Совбеза РФ

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.
DP.RU 06:32
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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