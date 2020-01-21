Финансы
ПРАЙМНовые социальные расходы ускорят рост в розничной торговле РФ, но не слишком сильно
По нашим предварительным оценкам, дополнительные социальные расходы, объявленные на прошлой неделе президентом Владимиром Путиным, помогут ускорить рост оборота розничной торговли в пределах 1 п. п. и увеличат инфляцию не более чем на 0,2 п. п. в 2020 и в 2021 году.
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Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
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Говоря о роли рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, пресс-секретарь главы государства заявил, что наработки, безусловно, были, предложения были озвучены.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
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Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
Кино
В разработке находится ещё один сериал по вселенной Warhammer 40 000
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Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
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Кино
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Футбол
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Общество
Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной
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Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Политика
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Импичмент Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа проведут в ускоренном режиме, сообщает местное издание Politico.
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
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Юмористке Елене Воробей потребовалась срочная операция
Российской актрисе эстрады, кино и телевидения, юмористке и пародистке Елене Воробей потребовалась срочная операция.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы
Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
Политика
Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом
Пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов назвал публикации о российских "шпионах" в Давосе очередным вбросом и журналистской спекуляцией.
Политика
Зеленский пообещал киевлянам уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям Киева уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Происшествия
В Саратове вынесли приговор «банде киллеров»
Сегодня в Саратовском областном суде вынесли приговор по делу «банды киллеров».
Политика
Трамп не знал, что Индия и Китай граничат друг с другом
В ходе личной встречи Трамп заявил Моди, что Индия не граничит с Китаем.
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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту "Платов".
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Общество
Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
Здоровье
Новый коронавирус из Китая сразил уже почти 300 человек
Ведомство предупреждает, что держит ситуацию под контролем, однако в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, рекомендует соблюдать меры предосторожности.
Общество
Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля — начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.