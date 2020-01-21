Финансы

ПРАЙМПРАЙМНовые социальные расходы ускорят рост в розничной торговле РФ, но не слишком сильно

По нашим предварительным оценкам, дополнительные социальные расходы, объявленные на прошлой неделе президентом Владимиром Путиным, помогут ускорить рост оборота розничной торговли в пределах 1 п. п. и увеличат инфляцию не более чем на 0,2 п. п. в 2020 и в 2021 году.
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Новые социальные расходы ускорят рост в розничной торговле РФ, но не слишком сильно

ПРАЙМ03:59

Новые соцрасходы в РФ незначительно отразятся на розничной торговле - аналитики

Финмаркет09:30
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
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Импичмент Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа проведут в ускоренном режиме, сообщает местное издание Politico.
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На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

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Зеленский пообещал киевлянам уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям Киева уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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В Саратове вынесли приговор «банде киллеров»

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Трамп не знал, что Индия и Китай граничат друг с другом

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Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту "Платов".
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Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
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По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
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Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе

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Новый коронавирус из Китая сразил уже почти 300 человек

Ведомство предупреждает, что держит ситуацию под контролем, однако в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, рекомендует соблюдать меры предосторожности.
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Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта

Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля — начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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