Общество

Политика СегодняПолитика СегодняНовые справки о судимости появились в России

Справки нового образца смогут получить те, кто устраивается на работу в частные и государственные учреждения. За минувший год в ведомство обратились более шести миллионов россиян, чтобы получить справку об отсутствии или наличии судимости, отмечает МВД.
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Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

РИА Новостивчера в 06:15

В России вступили в силу правила о предоставлении новых справок о судимости

Газета.Ruвчера в 06:33

Бланки справок о судимости получили дополнительную защиту

News.ruвчера в 07:02

Вскоре и по QR-коду

Российская газетавчера в 07:40

МВД усилило защиту справок о судимости от подделок

Известиявчера в 06:35

МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

Комсомольская правдавчера в 10:42

Справки о судимости можно получить через интернет

Тихорецкие вести07 февраля в 23:32
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Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

На домашний карантин из-за коронавируса помещены сотни екатеринбуржцев

Мэрия Екатеринбурга провела для журналистов брифинг о противодействию коронавирусу. Под наблюдением – уже сотни местных жителей.
Европейско-Азиатские новости 00:04
Хоккей

В НХЛ столкнулись с дефицитом клюшек из-за коронавируса

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) США могут столкнутся с дефицитом клюшек для игроков элитного дивизиона мирового хоккея из-за коронавируса.
Ведомости вчера в 21:43
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Кино

Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 00:46
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv 09 февраля в 09:16
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь

На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
iReactor 08 февраля в 17:07
Экономика

Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья

По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
РБК вчера в 06:48
Космос

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
РИА Новости 08 февраля в 21:55
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Культура

Премьера «Лед-2» сорвалась из-за возгорания

Вести Подмосковья вчера в 23:27
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Наука

Созданы излучающие инфракрасный свет квантовые точки

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами создали сверхкомпактные яркие источники инфракрасного излучения на квантовых точках из теллурида ртути.
Индикатор вчера в 08:46
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Петербургский дневник вчера в 13:32
Политика

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Lenta.ru вчера в 23:36
Здоровье

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
Общество

Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе

Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
iReactor вчера в 23:44
Общество

Китай попросил помощи у сибирских ученых в борьбе с коронавирусом

Министерство иностранных дел КНР обратилось к руководству Сибирского отделения РАН с просьбой рассмотреть возможность совместной работы по борьбе коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба СО РАН.
Sibnet Новости вчера в 22:55
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться

Одним из самых обсуждаемых событий прошедшего 2019 года в шоу-бизнесе стало расставание российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Происшествия

Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 09 февраля в 05:44
Хоккей

Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»

Вести.Ru вчера в 22:44
Киберспорт

Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru вчера в 08:13
Происшествия

В Забайкалье прошли обыски у «свидетелей Иеговы»

Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала запрещенная религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Российская газета вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ вчера в 12:51
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