Справки нового образца смогут получить те, кто устраивается на работу в частные и государственные учреждения. За минувший год в ведомство обратились более шести миллионов россиян, чтобы получить справку об отсутствии или наличии судимости, отмечает МВД.

Новые справки о судимости появились в России

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