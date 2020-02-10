Общество
Политика СегодняНовые справки о судимости появились в России
Справки нового образца смогут получить те, кто устраивается на работу в частные и государственные учреждения. За минувший год в ведомство обратились более шести миллионов россиян, чтобы получить справку об отсутствии или наличии судимости, отмечает МВД.
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Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Здоровье
На домашний карантин из-за коронавируса помещены сотни екатеринбуржцев
Мэрия Екатеринбурга провела для журналистов брифинг о противодействию коронавирусу. Под наблюдением – уже сотни местных жителей.
Хоккей
В НХЛ столкнулись с дефицитом клюшек из-за коронавируса
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) США могут столкнутся с дефицитом клюшек для игроков элитного дивизиона мирового хоккея из-за коронавируса.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Экономика
Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
Космос
Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Культура
Премьера «Лед-2» сорвалась из-за возгорания
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Наука
Созданы излучающие инфракрасный свет квантовые точки
Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами создали сверхкомпактные яркие источники инфракрасного излучения на квантовых точках из теллурида ртути.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Культура
Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»
Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Шоу-бизнес
Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое
Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Здоровье
Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России
В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Общество
Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе
Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
Общество
Китай попросил помощи у сибирских ученых в борьбе с коронавирусом
Министерство иностранных дел КНР обратилось к руководству Сибирского отделения РАН с просьбой рассмотреть возможность совместной работы по борьбе коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба СО РАН.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться
Одним из самых обсуждаемых событий прошедшего 2019 года в шоу-бизнесе стало расставание российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера.
Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Хоккей
Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
Происшествия
В Забайкалье прошли обыски у «свидетелей Иеговы»
Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала запрещенная религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры
Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.