Транспорт

Piter.tvPiter.tvНовые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе

Во вторник, 1 октября, Ростехнадзор завершил проверку готовности станций метро "Проспект Славы", "Дунайская", и "Шушары". Новые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе. Однако, в КРТИ Piter.TV информацию пока не смогли официально подтвердить.
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с чего всё началось
Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроются для пассажиров в четверг, 3 октября, сообщила
 «Карповке» пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
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