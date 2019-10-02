Транспорт
Piter.tvНовые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе
Во вторник, 1 октября, Ростехнадзор завершил проверку готовности станций метро "Проспект Славы", "Дунайская", и "Шушары". Новые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе. Однако, в КРТИ Piter.TV информацию пока не смогли официально подтвердить.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроются для пассажиров в четверг, 3 октября, сообщила «Карповке» пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.Карповкавчера в 02:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Стали известны дата и точное время открытия станций Фрунзенского радиуса
Петербургский дневник01 октября в 15:32
Движение по новому участку Фрунзенского радиуса запустят 3 октября
Телеканал Санкт-Петербург01 октября в 15:55
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 16:19
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия 01 октября в 15:37
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Шоу-бизнес
Рита Грачева, которой экс‑супруг отрубил руки, выходит замуж
РИАМО – 3 окт. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которую изуродовал собственный муж, собирается выйти замуж, сообщает kp.ru.
РИАМО 12:34
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК 16:03
Политика
Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор.
Национальная служба новостей 10:40
Политика
В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 11:13
Армия и оружие
Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
Две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 17:10
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Игры
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложит в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.
Коммерсантъ 13:56
Баскетбол
«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги
Sport24.ru 15:20
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Путин сообщил о невозможности сдержать Китай
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки сдержать Китай невозможны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:42
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании Сталиным войны
Президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.
Взгляд.ру 13:47
Культура
Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма 01:10
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
MobiDevices 11:30
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Происшествия
Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей
Муж кассирши банка, похитившей 20 миллионов рублей, проиграл большую часть денег в букмекерских конторах.
Lenta.ru 05:33
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47