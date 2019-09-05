Транспорт

МР7.руМР7.руРостехнадзор разрешил открыть продолжение Фрунзенского радиуса

Сотрудники Ростехнадзора проверили готовность к открытию продолжения Фрунзенского радиуса. Согласно заключению специалистов, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» можно начинать эксплуатировать, сообщили в пресс-службе ведомства.
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