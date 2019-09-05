Транспорт
МР7.руРостехнадзор разрешил открыть продолжение Фрунзенского радиуса
Сотрудники Ростехнадзора проверили готовность к открытию продолжения Фрунзенского радиуса. Согласно заключению специалистов, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» можно начинать эксплуатировать, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Новые станции Фрунзенского радиуса откроют до конца недели
Телеканал Санкт-Петербург01 октября в 09:57
Проекту соответствует: Ростехнадзор выдал заключение по «Фрунзенскому радиусу»
КП - Санкт-Петербург01 октября в 04:50
В Ростехнадзоре заявили о готовности станций Фрунзенского радиуса метро Петербурга
Петербургский дневник30 сентября в 12:05
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