с чего всё началось

Во вторник, 1 октября, Ростехнадзор завершил проверку готовности станций метро "Проспект Славы", "Дунайская", и "Шушары". Новые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе. Однако, в КРТИ Piter.TV информацию пока не смогли официально подтвердить.

Новые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе

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