Транспорт
Piter.tvНовые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе
Во вторник, 1 октября, Ростехнадзор завершил проверку готовности станций метро "Проспект Славы", "Дунайская", и "Шушары". Новые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе. Однако, в КРТИ Piter.TV информацию пока не смогли официально подтвердить.
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с чего всё началось
Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроются для пассажиров в четверг, 3 октября, сообщила «Карповке» пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.Карповкавчера в 02:58
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Стали известны дата и точное время открытия станций Фрунзенского радиуса
Петербургский дневник01 октября в 15:32
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Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
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Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
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Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
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Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Общество
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Дети, включенные в заявление, получают гражданство при достижении 18 лет. Гражданство может передаваться будущим поколениям.
Euromag.ru 09:28
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Путин назвал причину выхода США из ДРСМД
Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:38
Политика
США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске
США приветствуют прогресс в работе контактной группы в Минске по согласованию формулы Штайнмайера, сообщили в американском посольстве на Украине.
RT на русском 13:24
Гаджеты
Samsung прекратит производство смартфонов в Китае
Samsung прекратит производство мобильных телефонов в Китае. Об этом сообщает агентство Reuters.
Piter.tv 05:21
Политика
Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
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Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости вчера в 09:45
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Спорт
Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры
35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
Pravda.Ru 06:57
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
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Медики назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Газета Кемерова 01 октября в 06:07
Экономика
Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.
REGNUM вчера в 13:18
Происшествия
В Багдаде на фоне протестов введен комендантский час
В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди.
Коммерсантъ вчера в 20:14
Интернет
Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями»
Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.
Афиша Daily 14:13
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:24
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Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Политика
Трамп пришел в восторг от возможности ударить по Европе
Президент США Дональд Трамп назвал в Twitter «прекрасной победой» решение Всемирной торговой организации (ВТО) по иску о преференциях Евросоюза для Airbus.
Lenta.ru 13:16
Кино
Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за народный «Оскар»
Говорит Москва 04:43
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» извинилась за поведение экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга — экс-короля Малайзии Мухаммада V — не устраивать публичный скандал из-за развода.
Life.ru 14:15
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в создании системы защиты от ракет
Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), такая пока есть только у России и США, заявил на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:56
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Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform вчера в 09:27