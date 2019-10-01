Транспорт
АБНВ Петербурге станции Фрунзенского радиуса откроют до конца недели
Новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена планируется открыть до 4 октября. «Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» планируется открыть либо в четверг, либо в пятницу», — рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена агентству ТАСС.
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с чего всё началось
Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроются для пассажиров в четверг, 3 октября, сообщила «Карповке» пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.Карповкавчера в 02:58
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Стали известны дата и точное время открытия станций Фрунзенского радиуса
Петербургский дневник01 октября в 15:32
Власти Петербурга подтвердили получение разрешения на ввод трех новых станций метро
ТАСС01 октября в 08:33
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