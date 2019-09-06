Энергетика
ГЛАС.RUНовые стимулы для НПЗ помогут привлечь более 150 млрд рублей
«Поддерживающие меры для нефтеперерабатывающего сектора помогут эффективно установить более 40 млн. тонн мощностей, что в свою очередь принесет около 150 млр. рублей ежегодных инвестиций в отрасль», - сказал Сорокин.
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НПЗ смогут получить субсидии после исполнения прежних обязательств, сообщили в Минфине
Парламентская газетавчера в 11:04
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Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:01
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Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
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