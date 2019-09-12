Экономика

32CARS.ru32CARS.ruНовые тарифы ОСАГО станут для «идеальных» водителей в 3-4 раза дешевле

В государственную думу был а внесен новый законопроект Минфина и ЦБ, согласно которому новая система тарификации в ОСАГО может снизить стоимость полиса в три-четыре раза для «идеальных» водителей.
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Алексей Моисеев
При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.
— Алексей Моисеев, российский актёрЗа рулем 12 сентября в 09:46
с чего всё началось

Водителям назначат тарифы

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.
Российская газета12 сентября в 11:14

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