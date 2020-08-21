Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией
Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.В источнике
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Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе
Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъ20 августа в 17:59
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Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе
Коммерсантъ20 августа в 17:59