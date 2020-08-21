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Интерфакс
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъ20 августа в 17:59
Подробнее о событии
Дума ТВ

На границе с РФ скопились вагоны из-за новых требований КНР

Дума ТВ21 августа в 09:01
Ruposters.ru

Китай начал отказываться от некачественного российского угля

Ruposters.ru21 августа в 06:57
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфакс21 августа в 01:40
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Весна21 августа в 03:41
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

Anews21 августа в 02:41
Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ru21 августа в 05:43
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Коммерсантъ20 августа в 17:59

Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

Два участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии
ТАСС02:18
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Флагманская зеркальная камера Pentax формата APS-C будет оснащена датчиком приближения

Сигеру Вакасиро (Shigeru Wakashiro), отвечающий за планирование и разработку новых цифровых зеркальных камер Pentax, рассказал, что находящаяся сейчас разработке флагманская зеркальная камера формата APS-C с байонетом K будет оснащена датчиком приближения.
Флагманская зеркальная камера Pentax формата APS-C будет оснащена датчиком приближения
iXBT.com02:03

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа

Привиться от гриппа жителям Москвы надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает "раскатывать" этот процесс, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.
РИА Новости01:45

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Княжество Лихтенштейн обратилось в Европейский суд по правам человека, для того чтобы добиться от Чехии возвращения конфискованных во время Второй мировой войны земель, сообщает Financial Times.
Коммерсантъвчера в 09:00
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