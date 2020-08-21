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Интерфакс
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъвчера в 17:59
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Дума ТВ

На границе с РФ скопились вагоны из-за новых требований КНР

Дума ТВвчера в 09:01
Ruposters.ru

Китай начал отказываться от некачественного российского угля

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ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

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Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ruвчера в 05:43
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

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Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

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News.ru20 августа в 10:46
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РИА Новостивчера в 09:28
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