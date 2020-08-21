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Интерфакс
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Дума ТВ

На границе с РФ скопились вагоны из-за новых требований КНР

Дума ТВвчера в 09:01
Ruposters.ru

Китай начал отказываться от некачественного российского угля

Ruposters.ruвчера в 06:57
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфаксвчера в 01:40
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Веснавчера в 03:41
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

Anewsвчера в 02:41
Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ruвчера в 05:43
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Коммерсантъвчера в 17:59

Самолет с Навальным вылетел в Германию

Самолет, который транспортирует находящегося в тяжелом состоянии Алексея Навального в Германию, вылетел из международного омского аэропорта в Германию, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
Самолет с Навальным вылетел в Германию
ТАСС22:02
1,1K

«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днем19 августа в 16:53
1

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
5