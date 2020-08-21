Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Дума ТВ

На границе с РФ скопились вагоны из-за новых требований КНР

Дума ТВвчера в 09:01
Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ruвчера в 05:43
ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ – 21 августа

ПРАЙМвчера в 21:58
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

Anewsвчера в 02:41
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфаксвчера в 01:40
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Веснавчера в 03:41
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Коммерсантъвчера в 17:59

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
11

Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
66

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру20 августа в 02:29
7

Белорусская милиция намерена разобраться с сообщениями об угрозах в адрес сотрудников предприятия «ГродноАзот»

Белорусская милиция намерена разобраться с сообщениями об угрозах в адрес сотрудников предприятия «ГродноАзот», которые пожаловались на давление из-за отказа участвовать в забастовках.
Эхо Москвы06:50

Jeep показал новые изображения возрожденного Wagoneer

До сих пор Jeep демонстрировал только кнопку запуска / остановки двигателя с некоторыми элементами управления информационно-развлекательной системой на заднем плане, а также эмблему американского флага рядом с надписью Wagoneer.
32CARS.ru06:27