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Интерфакс
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъ17:59
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Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ru05:43
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

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В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

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Высокоэнергетические марки угля станут козырем РФ на китайском рынке

Экономика сегодня05:06
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфакс01:40
ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ – 21 августа

ПРАЙМ21:58
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Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

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Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости06:02
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Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины

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РИА Новости05:24
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru01:19
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